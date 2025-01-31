Türkiye 2024 Dış Ticaret Rakamlarını Açıkladı: İhracat Artıyor, İthalat Azalıyor

Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye'nin ihracatı, 2024'te bir önceki yıla göre %2,4 artış göstererek 261 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Öte yandan, ithalat %5 düşerek 344 milyar 20 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK İşbirliği

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle oluşturulan 2024 yılı dış ticaret verileri açıklandı. Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında, Aralık 2024'te ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolara ulaşırken, ithalat %10,9 artışla 32 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

Dış Ticaret Açığı Artıyor

Bu dönemde, dış ticaret açığı yıllık bazda %43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Aralık 2023'te %79 iken, geçen ay %72,8 olarak kaydedildi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç, Aralık 2024'te ihracat %3,7 artarak 21 milyar 763 milyon dolara çıkarken, ithalat %12,5 artışla 23 milyar 416 milyon dolara yükseldi. Bu kapsamda, dış ticaret fazlası 1 milyar 653 milyon dolar olarak gerçekleşti ve dış ticaret hacmi %8,1 artarak 45 milyar 179 milyon dolara ulaştı. Bu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,9 olarak belirlendi.

(Sürecek)