Türkiye, 2030'a Kadar Batarya Üretiminde Yatırım Üssü Olmayı Amaçlıyor

Türkiye Batarya Üretiminde Hedeflerini Belirledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 yılına kadar batarya teknolojilerinde bölgesel üretim merkezi olmayı planlıyor. Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Batarya Teknolojilerinin Önemi

Ar, batarya teknolojilerinin enerji sistemlerini güvenilir hale getirerek temiz enerjiye ulaşımda kritik bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca, yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Yeni Teknolojiler ve İş Fırsatları

Gelecek yıllarda katı hal bataryaları, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerin endüstrinin yönünü belirleyeceği öngörülüyor. Akıllı batarya yönetim sistemleri ve enerji verimliliğini artıracak yazılım çözümleri de sektör için fırsatlar sunuyor.

Yerli Üretim ve Stratejik Tedarik Zinciri

Ar, yerli batarya üretiminin teşvik edilmesi ve kritik minerallerin yerli kaynaklardan sağlanmasıyla stratejik tedarik zincirinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Türkiye, batarya teknoloji alanında rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Batarya Ekosistemi

PİLDER Başkanı Kadem Usta ise Türkiye'nin batarya üretim ekosisteminde kaydedilen önemli gelişmeleri aktardı. Ülkede 2 hücre üretim tesisi ve yaklaşık 100 lityum-iyon batarya üretim tesisinin aktif olduğunu belirtti.

Sonuç ve Beklentiler

Usta, Türkiye'nin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat batarya üretim kapasitesini aşacağına inandığını, bu alandaki yatırımların sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar çerçevesinde ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye, 2023 yılında sadece lityum-iyon bataryalar için gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık ithalatla bu alandaki stratejik önemini bir kez daha kanıtlamıştır.