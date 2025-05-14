Türkiye Bankasürans Zirvesi: Bankacılık ve Sigorta Sektörleri Geleceği Tartıştı

Bankacılık ve Sigorta Sektörleri Zirve'de Bir Araya Geldi

Türkiye Bankasürans Zirvesi, bankacılık ve sigorta sektörlerinin önde gelen isimlerini bir araya getirerek önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Zirve, sektörün geleceğine ışık tutmak amacıyla düzenlenen panellerle dikkat çekti.

Gelişim ve Dijitalleşme Vurgusu

Panetlerde, bankasürans alanındaki gelişim ve değişim süreçleri ile dijitalleşmenin getirdikleri masaya yatırıldı. Sektör temsilcileri, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak adına attıkları adımları ve dijital dönüşüm stratejilerini paylaştı.

Zirvenin, bankacılık ve sigorta sektörlerinin sinerjisini artırarak, iş birliği olanaklarını keşfetmek açısından önemli bir fırsat olduğu vurgulandı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin sektördeki yenilikleri takip etme ve geleceği şekillendirme açısından kritik olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" sona erdi. Zirvede Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Dijitalleşme Çağında Bankasürans Nasıl Şekillenecek?" başlıklı panele Agesa Banka Sigortacılığı Grup Müdürü Saadet Uruçoğlu (sol 2), Anadolu Sigorta Bankasürans Müdürü Rıdvan Atasoy (sağ 2) ve MetLife Bankasürans Direktörü Aydın Çağlan (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ve Insurtech HUB ev sahipliğinde gerçekleştirilen "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi" sona erdi. Zirvede Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Dijitalleşme Çağında Bankasürans Nasıl Şekillenecek?" başlıklı panele Agesa Banka Sigortacılığı Grup Müdürü Saadet Uruçoğlu (sol 2), Anadolu Sigorta Bankasürans Müdürü Rıdvan Atasoy (sağ 2) ve MetLife Bankasürans Direktörü Aydın Çağlan (sağda) konuşmacı olarak katıldı.