Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası 28-30 Ocak'ta İstanbul'da Gerçekleşecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenecek olan Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası, 28-30 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen önemli bir platform niteliği taşıyor.

TÜBİTAK ve Bilim Komisyonu Toplantısı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında TÜBİTAK ev sahipliğinde Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu Toplantısı yapılacak. Bu toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Orhan Aydın ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris eş başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, yapay zeka, gelecek telekomünikasyonu, yarı iletkenler, biyomühendislik ve kuantum teknolojileri gibi dönüştürücü teknolojiler alanında potansiyel işbirlikleri yer alıyor.

Kamuya Açık Etkinlikler ve Ziyaretler

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası çerçevesinde, kamuoyuna açık etkinliklerle iki ülkenin bilimsel ilerlemeleri ve inovasyon çalışmalarının tanıtılması planlanıyor. Etkinlik alanında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi gibi önde gelen araştırma altyapılarına saha ziyaretleri yapılacak.

Panel Etkinlikleri ve Üniversite Ziyaretleri

Etkinlikler kapsamında ortak panel etkinlikleri ve üniversite ziyaretleri düzenlenecek. 30 Ocak'ta "UK-Türkiye Bilim Ortaklıkları ve Başarı Hikayeleri" ile "Bilim, Teknoloji ve İnovasyonda Kadın" konulu paneller, İstanbul Farklabs'ta gerçekleştirilecek.

Prof. Aydın'dan Önemli Mesajlar

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası, bilim ve teknoloji alanındaki ortaklıklarımızı güçlendirerek, iki ülkenin bilgi ve yetkinliklerini bir araya getirerek küresel zorluklara yenilikçi çözümler üretmemize olanak sağlayacak," dedi.

Büyükelçi Morris'in Vurguları

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bilim, teknoloji ve inovasyondaki uzun süreli ortaklıkları kutlamak için iki ülkeden seçkin araştırmacıları bir araya getireceklerini belirtti. Bu ortak etkinliklerin, bilimsel işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına inanıyor.