Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 6 bin 452 megavatsaat, tüketim ise 991 bin 186 megavatsaat olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:21
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün itibariyle günlük elektrik üretimi 1 milyon 6 bin 452 megavatsaat olarak kayıtlara geçerken, tüketim ise 991 bin 186 megavatsaat olarak belirlendi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 864 megavatsaat ile saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 69 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 16,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhraç ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 15 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı ve 431 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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