Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 895 bin 716 megavatsaat, Tüketim 896 bin 663 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 663 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 795 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 735 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Sınır Ötesi Elektrik Hareketleri

Türkiye, dün 9 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.