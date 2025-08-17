DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi — 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat

Türkiye'de dün 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi; tüketim 1 milyon 79 bin 493 megavatsaat oldu. Saatlik zirve 49 bin 732 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:34
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi — 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 732 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 505 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada %20,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu %19,5 ile doğal gaz santralleri ve %18,3 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye dün 21 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 901 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergide Tam Otomasyon: Maliye Robotik ve Yapay Zeka Dönemini Başlattı
2
Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Yoğun Müdahele
3
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu
4
YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy, 1 Milyar Liralık Fon ile Girişimcileri Destekleyecek
5
Türkiye Bankasürans Zirvesi: Bankacılık ve Sigorta Sektörleri Geleceği Tartıştı
6
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar