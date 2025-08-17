Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi — 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat

Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 96 bin 167 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 79 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 732 megavatsaat ile 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 505 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada %20,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu %19,5 ile doğal gaz santralleri ve %18,3 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye dün 21 bin 565 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 901 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.