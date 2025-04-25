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Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Başladı

Etiler'de düzenlenen etkinlik, elektrikli araçları tanıtıyor ve katılımcılara interaktif deneyimler sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:59
Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Başladı

Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Açıldı

Türkiye'de elektrikli araçlara artan ilgi, yeni bir etkinlikle taçlandı. 2plan, Etiler'deki 2plan Terminal'de düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği ile kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu etkinlik, elektrikli araçların ikinci el pazarındaki bilinmezlikleri aydınlatmak adına önemli bir fırsat sunuyor.

Orhan Ülgür, 2plan İcra Kurulu Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle elektrikli araçlar konusunda birçok bilinmez olduğunu vurgulayarak, "Bu bilinmezlerin netleşmesi için bu üç günü tüm tüketicilere yönelik bir fuar niteliğinde yapmaya çalıştık. Bu Türkiye'de bir ilk. Yaklaşık 50 araç ve çeşitli markaların modelleri burada sergileniyor." dedi.

Panel ve Uzman Bilgilendirmesi

Etkinlikte, elektrikli araçların teknik özellikleri, finansman seçenekleri ve sektördeki gelişmeler gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler sunuldu. Plan dahilinde, markaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı bir panel düzenlenecek.

İnteraktif Deneyimler ve Yarışmalar

Özellikle ailelerin katılımını kolaylaştıracak şekilde tasarlanan etkinlik, çeşitli aktiviteler ve test sürüşü imkanı da sunuyor. Katılımcılar, elektrikli araçları detaylı inceleyerek uzmanlardan bilgi alabilirler.

Etkinliğin sonunda, Formula 1 simülasyonu ile yapılacak sürüş yarışmasında başarılı olan katılımcılar, sürpriz hediyeler kazanma şansı elde edecek. Ayrıca etkinlik boyunca, özel fiyatlar, esnek ödeme planları ve yarışmalar gibi avantajlar katılımcıları bekliyor.

Etkinlik, 27 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacaktır ve elektrikli araçların geleceğine dair önemli bilgiler sunmaya devam edecektir.

Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği Etiler'deki 2plan...

Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği Etiler'deki 2plan Terminal'de ziyaretçilere açıldı. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği Etiler'deki 2plan...

Türkiye'de "ilk kez" düzenlenen "2. El Elektrikli Araç Günleri" etkinliği Etiler'deki 2plan Terminal'de ziyaretçilere açıldı. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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