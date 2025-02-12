Türkiye'de Karanfil, Kesme Çiçek Üretiminde Zirvede

Türkiye'de Kesme Çiçek Üretiminde Lider Karanfil

Türkiye'de 2023 yılı kesme çiçek üretiminde, karanfil %43,8 pazar payı ile zirveye oturdu. Geçen yıl karanfil üretimi 889 milyon 334 bin 480 adet olarak kaydedildi.

Gül ve Diğer Çiçekler

Karanfili, %6,1 pay ile kesme gül takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kesme çiçek üretimi geçen yıla göre %0,1 azalarak toplam 1 milyar 413 milyon 208 bin 458 adede geriledi.

2023'te karanfil üretimi, önceki yıla göre %2,5 azalmış olsa da liderliğini korumayı başardı. Üretimdeki artış ise şebboy çiçeğinde gözlemlendi; şebboy üretimi %17 artarak 10 milyon 170 bin 400 adede yükseldi.

Gültaki Üretiminde Artış

Şebboydan sonra en fazla artış gösteren çiçek, %16,6 artış ile kesme gül oldu. Gül üretimi 123 milyon 359 bin 282 adede ulaşırken, gülün kesme çiçekler içindeki payı %6,1 olarak belirlendi.

Diğer Çiçeklerde Durum

Diğer bazı çiçekler de üretim artışı yaşadı; nergis %4,4 artış ile 38 milyon 360 bin 46 adet, zambak ise %3,6 artış ile 8 milyon 459 bin 875 adede çıktı.

Deniz Lavantası ve Diğer Düşüşler

Öte yandan, en fazla üretim düşüşü, %17,9 ile deniz lavantası olarak bilinen statice çiçeğinde yaşandı. Bu çiçekten 2024'te yalnızca 247 bin adet üretildi. Ayrıca, sümbül %14,2, glayöl %11,4 ve lale %3,8 oranında düşüş gösterirken, orkide üretiminde herhangi bir değişim gözlemlenmedi.