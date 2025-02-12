DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,49 -0,24%
ALTIN
3.356,77 -0,07%
BITCOIN
3.478.601,74 -1,31%

Türkiye'de Karanfil, Kesme Çiçek Üretiminde Zirvede

2023'te Türkiye'nin en çok üretilen kesme çiçeği karanfil oldu. Üretim rakamları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:01
Türkiye'de Karanfil, Kesme Çiçek Üretiminde Zirvede

Türkiye'de Kesme Çiçek Üretiminde Lider Karanfil

Türkiye'de 2023 yılı kesme çiçek üretiminde, karanfil %43,8 pazar payı ile zirveye oturdu. Geçen yıl karanfil üretimi 889 milyon 334 bin 480 adet olarak kaydedildi.

Gül ve Diğer Çiçekler

Karanfili, %6,1 pay ile kesme gül takip etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kesme çiçek üretimi geçen yıla göre %0,1 azalarak toplam 1 milyar 413 milyon 208 bin 458 adede geriledi.

2023'te karanfil üretimi, önceki yıla göre %2,5 azalmış olsa da liderliğini korumayı başardı. Üretimdeki artış ise şebboy çiçeğinde gözlemlendi; şebboy üretimi %17 artarak 10 milyon 170 bin 400 adede yükseldi.

Gültaki Üretiminde Artış

Şebboydan sonra en fazla artış gösteren çiçek, %16,6 artış ile kesme gül oldu. Gül üretimi 123 milyon 359 bin 282 adede ulaşırken, gülün kesme çiçekler içindeki payı %6,1 olarak belirlendi.

Diğer Çiçeklerde Durum

Diğer bazı çiçekler de üretim artışı yaşadı; nergis %4,4 artış ile 38 milyon 360 bin 46 adet, zambak ise %3,6 artış ile 8 milyon 459 bin 875 adede çıktı.

Deniz Lavantası ve Diğer Düşüşler

Öte yandan, en fazla üretim düşüşü, %17,9 ile deniz lavantası olarak bilinen statice çiçeğinde yaşandı. Bu çiçekten 2024'te yalnızca 247 bin adet üretildi. Ayrıca, sümbül %14,2, glayöl %11,4 ve lale %3,8 oranında düşüş gösterirken, orkide üretiminde herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sevgililer Günü'nde Teknoloji ve Moda Ürünlerine İlgi Artıyor
2
Novatek'in Net Karı 553 Milyar Rubleye Ulaştı
3
2024'te Türkiye'deki Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 2,6 Milyonu Aştı
4
Antalya'da Un Sektörünün Sürdürülebilirliği Konuşulacak
5
Avrupa Borsaları Yükseliş Trendinde: Küresel Piyasalarda Karışık Seyir
6
ABD'nin Tarife Ülkelerinden İthalatı 1,4 Trilyon Dolara Ulaştı
7
ICC Genel Sekreteri Denton: "ABD Tek Başına Ticaret Savaşına Neden Olamaz"

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL