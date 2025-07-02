Türkiye’de Nükleer Enerji İçin Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Önerildi

Enerji sektöründe çığır açacak bir öneri, Türkiye'de nükleer enerji sektörünün desteklenmesi hedefiyle masaya yatırıldı. IC Nükleer ve Endüstri Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gönenç, Türkiye'de nükleer sanayi bölgesinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Gönenç, inşaat aşamasında olan üç büyük nükleer enerji projesine ek olarak küçük modüler reaktörlerin (SMR) kurulumu üzerinde de durarak, bu projelerin Türkiye'nin enerji politikasında kritik bir rol oynayacağının altını çizdi. Gönenç, bu konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Gönenç, dünyada artan enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerjinin vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki 10 yıldaki enerji ihtiyacı yüzde 50'den fazla artacak. Bu ihtiyacın karşılanması için sürdürülebilir, temiz ve düşük karbon emisyonu olan bir kaynak gerekiyor. Nükleer enerji bu noktada başı çekiyor," dedi.

Dünya genelinde birçok gelişmekte olan ülkenin nükleer yatırımları artırdığını vurgulayan Gönenç, Dünya Bankası'nın haziranda nükleere yönelik finansman yasağını kaldırmasını da hatırlattı. IC Nükleer ve Endüstri’nin, Akkuyu NGS projesinde edindiği tecrübeyi yeni bir iş kolu oluşturarak değerlendirdiğini belirtti.

Türkiye'de Akkuyu'nun yanı sıra Sinop ve İğneada'da da nükleer santraller planlandığını dile getiren Gönenç, gelecekte 5 gigavatlık SMR kurulumu hedeflediklerini dile getirdi. Bu projelerde Türk mühendisliğinin tecrübeleri ile en önemli aktörlerden birisi olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

IC Nükleer ve Endüstri'nin yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacağını, uluslararası projelerde de yer almak için gerekli yatırımları yaptıklarını ifade eden Gönenç, Kazakistan, Özbekistan, Vietnam, Romanya ve Polonya'daki projelerin takip edildiğini belirtti.

Akkuyu NGS’de kullanılan malzeme ve hizmetlerin yaklaşık yarısının yerli kaynaklardan sağlandığını kaydeden Gönenç, bir sonraki santralde bu oranın yüzde 90'a ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi. Nükleer santrallerin tamamen yerli üretimle yapılmasının amaçlandığını vurgulayan Gönenç, Türkiye'deki nükleer organize sanayi bölgesinin önemine dikkat çekerek, "Yerli yatırımcıları bu bölgeye çekmek ve onlara özel imkanlar sağlamak gelecekteki nükleer potansiyele katkıda bulunacak," dedi.

IC Nükleer ve Endüstri Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gönenç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

IC Nükleer ve Endüstri Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gönenç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.