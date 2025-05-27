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Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışmasında Test Sürüşleri Tamamlandı

OGD tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında test sürüşleri başarılı bir şekilde tamamlandı ve ödüller 17 Haziran'da verilecek.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:03
Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışmasında Test Sürüşleri Tamamlandı

Test Sürüşleri Tamamlandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında test sürüşleri tamamlandı. Yarışmanın 10'uncu yılı kutlanırken, 7 finalist araç, uzman otomotiv gazetecileri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Finalist Araçlar

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen test sürüşlerinde BYD SEAL U, JAECOO 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster model otomobiller test edildi. OGD üyeleri, bu araçların yol tutuşu, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon değerleri gibi kritik özelliklerini dikkatle değerlendirdi.

Ödül Töreni

Ödüller 17 Haziran'da Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ödül töreninde açıklanacak. Bu yıl hem Yılın Tasarımı, hem Yılın İnovasyonu, hem de Yılın Basın Lansmanı gibi farklı kategorilerde ödüller de verilecektir.

OGD Başkanı Ufuk Sandık'tan Açıklamalar

OGD Başkanı Ufuk Sandık, AA muhabirine verdiği demeçte, “Bu yıl 10'uncu yılı olacak. Salgın döneminde başka zorluklara rağmen ödülümüzü devam ettirdik ve artık bu geleneksel bir hale geldi.” dedi.

Sandık, Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında satışa sunulan 42 otomobilin ilk oylama sonucunda 7 tanesinin finale kaldığını belirtti. Bu modellerin her birinin kendi sınıfında çok satan ve iddialı olduğunu vurguladı.

“Dolayısıyla işimiz zor olacak. Çok kısa bir süre kaldı ve ikinci oylama yapıldıktan sonra birincinin kim olacağını göreceğiz. Bu yıl sadece Türkiye'de yılın otomobilini seçmiyoruz, başka ödül kategorileri de var.” diyerek sözlerini tamamladı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili"...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşü etabında, 7 finalist araç, uzman otomotiv gazetecileri tarafından değerlendirildi. OGD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan otomobillerin test sürüşleri Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili"...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının test sürüşü etabında, 7 finalist araç, uzman otomotiv gazetecileri tarafından değerlendirildi. OGD tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında finale kalan otomobillerin test sürüşleri Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

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