Türkiye'den Şam Havalimanı'na ILS ve DVOR/DME desteği: ASELSAN radar kurulumuna başladı

Türkiye'den Şam Havalimanı'na uçuş güvenliği desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'na gönderilen navigasyon ve iniş sistemleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sevkiyat planı kapsamında kritik ekipmanların teslim edildiğini bildirdi.

Gönderilen sistemler ve amaçları

Uraloğlu, 17 Eylül tarihinde Şam Havalimanı'na gönderilen cihazlar hakkında şunları aktardı:

"Hava araçlarının piste inişini kolaylaştıran ILS cihazı ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgilerini sağlayan DVOR/DME sistemi, 17 Eylül'de Şam Havalimanı'na gönderildi. Cihazlar, pilotların olumsuz hava şartlarında dahi piste güvenli ve doğru bir açıyla yaklaşmalarına imkan tanıyor. Sistemlerin kurulumu ve ayarlarının tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki hava trafiği daha emniyetli hale gelecek."

Radar ve yaklaşma kontrol sistemleri: ASELSAN devrede

Uraloğlu, havalimanına ayrıca birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ve yaklaşma kontrol sistemi (APP) kurulacağını belirtti. Bu sistemlerin, uçakların havada izlenmesini sağlayarak hem kule hem de hava trafik kontrol merkezlerinin daha sağlıklı veriyle çalışmasını mümkün kılacağı vurgulandı.

ASELSAN'ın radar ve kontrol sistemi kurulumunu üstlendiğini açıklayan Uraloğlu, şirketin inşaat çalışmalarına başladığını ve ASELSAN tarafından üretimi tamamlanan radar sistemlerine ait parçaların önümüzdeki hafta sevk edilmeye başlanacağını söyledi.

Sevkiyat ve kurulum sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Şam Havalimanı'nın operasyonel güvenliğinde artış hedefleniyor.