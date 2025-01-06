Türkiye Fındık İhracatından İlk 4 Ayda 1,1 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Türkiye'nin Fındık İhracatında Tarihi Başarı

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk dört ayında yaklaşık 1,1 milyar dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık dönemine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Fındık Satış Rakamları ve Geçen Yılla Kıyaslama

Açıklamada, belirtilen tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 96 milyon 756 bin 865 dolar karşılığında 134 bin 932 ton fındık satıldığı vurgulandı. Geçen sezonun aynı döneminde ise 114 bin 848 ton fındık ihracatı yapıldığında, bu miktar karşılığında yalnızca 807 milyon 565 bin 559 dolar gelir elde edilmişti.

Bu veriler, Türkiye'nin fındık ihracatında bir önceki yıla göre ne denli bir artış gösterdiğini ve Türk fındığının küresel pazardaki yerini sağlamlaştırdığını göstermektedir.