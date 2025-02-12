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Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de 1 milyon 73 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 58 bin 929 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:12
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün, Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 73 bin 437 megavatsaat elektrik üretildi. Tüketim ise 1 milyon 58 bin 929 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 366 megavatsaat ile 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 216 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve Dağılımı

Dün yapılan elektrik üretiminin kaynaklarına baktığımızda, doğal gaz santralleri yüzde 32,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, ithal kömür santralleri yüzde 19,4 ve rüzgar santralleri yüzde 11,8 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dün toplam 14 bin 841 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 333 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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