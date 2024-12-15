Türkiye Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün, Türkiye genelinde günlük elektrik üretimi 968 bin 962 megavatsaat olarak kaydedilirken, elektrik tüketimi 951 bin 636 megavatsaat düzeyinde gerçekleşti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 978 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin 562 megavatsaat ile saat 05.00'te gözlemlendi.

Üretim Kaynakları ve Dağılımı

Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %27,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu ithal kömür santralleri %23,2 ve linyit santralleri %12,3 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dünkü veriler doğrultusunda 17 bin 571 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 250 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.