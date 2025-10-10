Türkiye Innovation Week 2025: Duygu Yaygır Kümeleme Projesiyle Dezavantajlılara İnovasyonda Yer Açıyor

Türkiye Innovation Week 2025 Haliç Kongre Merkezi'nde sürüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 etkinliğinin 12'ncisi, Haliç Kongre Merkezinde devam ediyor.

Kümeleme projesiyle dezavantajlılara ekonomik katılım

Ticaret Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır, oluşturdukları kümeleme projesiyle toplumun dezavantajlı üyelerinin ekosisteme katılmasına, ihracat ve üretimle kendi ayakları üzerinde durabilmelerine ilham verdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı’nın (AA) global iletişim ortağı olduğu Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 11’inci kez düzenlediği Türkiye Innovation Week programında ''İlhamdan Etkiye: Kültürel İnovasyonda Kadınlar'' konulu panel gerçekleştirildi.