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Türkiye İş Dünyası, Trump'ın Gümrük Tarifeleri ile Yeni Fırsatlar Sunuyor

Türkiye, Trump'ın yeni gümrük tarifeleriyle birlikte küresel ticarette önemli fırsatlar yakalayabilir.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:10
Türkiye İş Dünyası, Trump'ın Gümrük Tarifeleri ile Yeni Fırsatlar Sunuyor

Türkiye İş Dünyası, Trump'ın Gümrük Tarifeleri ile Yeni Fırsatlar Sunuyor

Türk iş dünyası, ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük tarifeleri sonrası Türkiye için yeni fırsatlar doğabileceğini değerlendiriyor. Trump, 2 Nisan'da imzaladığı kararname ile 185 ülkeye yönelik gümrük tarifelerini artırırken, Türkiye'nin de etkileneceği öngörülüyor.

Koruma Eğilimleri ve Türkiye'nin Konumu

Trump yönetimi, Türkiye için %10 gümrük vergisi uygulama kararı alırken, bu sadece 11 ülke için geçerli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin bu durumdan pozitif bir şekilde ayrışabileceğini ifade ediyor. Avdagiç, “Türkiye’nin %10’luk tarife grubunda olması, stratejik bir fırsat sunmaktadır” diye belirtti.

Yatırımlar ve Rekabet Koşulları

Avdagiç, Avrupalı ve Uzak Doğulu firmaların ABD'deki ek gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünebileceğini vurguladı. Bunun yanı sıra, ABD ile yapılan ticaretin %10'luk vergi dilimi sayesinde genişleyebileceğini ifade etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da yeni vergi tarifelerinin, Türkiye’ye yönelik yatırım ve dış ticarette rekabet şartlarını iyileştireceğini düşünüyor.

Stratejik Adımlar ve Fırsatlar

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin ABD pazarındaki rolünü güçlendirmek için ihracatçı birliklerinin daha fazla organizasyon yapması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye'nin alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkabileceğini belirtti.

Türkiye'nin Yatırım Potansiyeli

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım ise, ABD'deki yüksek vergilerin Türkiye'nin ihracatını artırma potansiyeli yaratabileceğini ifade etti. Yıldırım, Türk iş dünyasının, ABD'ye yönelik ticaret dengesini yeniden şekillendirecek anlaşmalara odaklanması gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Türk iş dünyası, Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası oluşabilecek yeni şartları iyi analiz edip fırsata çevirmek için dikkatli bir strateji geliştirmek zorundadır. Ekonomik rekabetin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye'nin doğru adımlarla avantaj elde edebileceği değerlendirilmektedir.

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