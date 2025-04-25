Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2025'in İlk Çeyreğinde Net Karını %70 Artırdı

TKYB 2025'in İlk Çeyrek Finansal Raporunu Açıkladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Banka, net karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %70 artırarak 1,8 milyar liraya yükseltti.

Finansal Başarı ve Büyüme

TKYB'nin toplam aktif büyüklüğü %13,3 artışla 160 milyar liraya ulaşırken, kredi hacmi de %17,6 artışla 102,4 milyar liraya yükseldi. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %0,70 olarak belirlenirken, ortalama öz kaynak karlılığı %37,1 oldu.

Genel Müdür Öztop'un Açıklamaları

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdikleri yatırım bankacılığı ve girişim sermayesi alanındaki önemli projeleri vurguladı. Öztop, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait bazı yük ve yat limanlarının özelleştirilmesi sürecinde Kalamış Yat Limanı ihalesi tamamlandı ve 5 Şubat'ta işletme hakkı devri başarıyla gerçekleşti," dedi.

Ayrıca, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 3,26 milyar lira tutarındaki halka arz işlemini lider kurum olarak başarıyla tamamladıklarını belirterek, sürdürülebilir enerji alanında öne çıktıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve Tarım Finansmanı

Öztop, sürdürülebilir tarımın finansmanına destek olmak amacıyla Tarfin Tarım AŞ adına 150 milyon liralık sukuk ihracı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu adımın alternatif finansman araçlarının kullanımındaki öncülüklerini pekiştirdiğini söyledi.

Deprem Bölgesine Destek Projesi

Öztop, deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden güçlendirilmesi için Dünya Bankası'ndan, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle 500 milyon dolar finansman sağladıklarını açıkladı. Bu kaynakla 11 depremzede il ve komşu 7 ilde işletmeler için yatırım ve işletme sermayesi desteği sağlanacak.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Öztop, sürdürülebilirlik temalı kredi portföylerinin toplam portföylerinin %96'sını oluşturduğunu ve temin edilen kaynakların %61'inin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği temalı olduğunu sözlerine ekledi. 2025 Sustainable Finance Awards'da Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde "En İyi Kalkınma Bankası" ödülüne layık kalmaları, taahhütlerini sürdürme konusundaki kararlılıklarını gösterdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), 2025'in ilk çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artırarak 1,8 milyar liraya çıkardı. Yapılan açıklamada, TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop'un görüşlerine yer verildi.