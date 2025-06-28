Türkiye-Karadağ Ticaret Hacmi 2024'te 213 Milyon Doları Aşacak

Ticaret Bakanı Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 213 milyon dolara ulaşacağını belirtti. Bu toplantı, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında gerçekleştirildi.

Karadağ ile İlişkiler Derinleşiyor

Bolat, Türkiye ve Karadağ'ın dost iki ülke olduğunu ve ortak bir kültürü paylaştıkları ifade etti. Türkiye'nin Karadağ'a ihracatının mobilya, mücevherat ve inşaat malzemeleri gibi çeşitli ürünleri kapsadığını belirten Bolat, ithalatın ise büyük ölçüde demir-çelik ürünleri ve kimyasallardan oluştuğunu kaydetti.

Türk Yatırımlarının Artışı

Karadağ, Türk iş dünyası için önemli bir yatırım noktası olmaya devam ediyor. Bolat, "Karadağ'ı ziyaret eden ve yatırım yapan Türk girişimcilerin sayısı her yıl artmaktadır. Halihazırda binlerce Türk şirketi Karadağ'da iş yapmaktadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Karadağ'daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Bolat, Türk şirketlerinin inşaat, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde aktif rollerde bulunduğunu vurguladı.

Müteahhitlik Sektöründeki Güçlü İşbirliği

İyi işleyen müteahhitlik ve inşaat sektörünün iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir alanı olduğunu söyleyen Bolat, Türk müteahhitlerin Karadağ'da toplam değeri 418 milyon dolar olan 66 projeyi tamamladığını ifade etti. Bu projelerin çoğunluğu turistik tesisler ve konut yapımını içermektedir.

Dünya Ölçeğinde Bir Güç

Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin Çin’in ardından dünya genelinde ikinci sırada olduğunu belirtti. Bolat, "Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketi arasında Türk firmaları da yer alıyor," diye ekledi.

Gelecek Projeler ve İş Birliği İhtimali

Bolat, Karadağ'daki gelecekteki projelere, özellikle altyapı, ulaşım, enerji ve konut alanlarında katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türkiye-Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, iki ülkenin kamu ve özel sektörleriyle tüm fırsatları değerlendirmek ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Sayan, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve çeşitli ulaşım sistemlerinin entegre bir şekilde planlanmasının ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Türkiye ile Balkanlar arasında entegre bir lojistik sistem oluşturma hedeflerinde kararlılıkla ilerlediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.