Türkiye-Kuveyt ve Almanya-Ürdün Tır Taşıma Lansmanı Gerçekleştirildi

Tır Taşıma Lansmanı İstanbul'da Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kapsamında Türkiye-Kuveyt ve Almanya-Ürdün tır taşıma lansmanını gerçekleştirdi. Bu önemli etkinlikte, Türkiye'den çıkan tırların izleneceğini vurgulayan Uraloğlu, koridorları canlı tutabilmek için başlangıç projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesinin İlk Adımları

Bakan Uraloğlu, Kenya'nın '' Kalkınma Yolu'' projesinin ilk aşamasını oluşturan kara yolu taşımacılığı ile tırların Irak, Kuveyt ve Ürdün arasında taşınacağını belirtti. "Bu, Kalkınma Yolu'nun bir provasıdır. Türkiye'den çıkan tırları biz takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Uluslararası Destek ve İş Birliği

Irak Ulaştırma İşleri Başbakanı Kıdemli Danışmanı Nasser Al Asadi, "Kalkınma Yolu'nu tüm tasarımıyla destekliyoruz ve Türkiye'yi tebrik ediyoruz." diyerek, bu adımın bunun sonrasında gelen çalışmalar için bir başlangıç olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean, etkinliğin başarılı geçtiğini ve önümüzdeki yıl elektronik tır bölümünü gerçekleştirmek amacıyla tekrar burada olmayı umduğunu ifade etti. Ayrıca, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Umberto de Pretto, sistemin Irak halkı için önemini vurguladı ve ürettikleri ürünlerin küresel pazarlara hızlı erişimini sağladığını bildirdi.

Yeni Taşıma Güzergahları Oluşuyor

Irak transit güzergahı, Körfez Savaşı sonrası 2003'te kapanmıştı. Ancak, Irak'ın tır sistemini uygulamaya almasıyla birlikte, transit güzergah açılarak 25 Haziran'da Irak üzerinden Kuveyt'e taşıma yapacak tırlar yola çıktı. Bu, 22 yıl aradan sonra doğrudan yapılan ilk taşıma olacak.

Ayrıca, 27 Haziran'da Almanya'dan yük alan tır, Türkiye-Irak güzergahı üzerinden Ürdün'e taşıma gerçekleştirecek ve böylece 14 yıl aradan sonra kara yolu ile doğrudan Ürdün'e taşıma yapılmış olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve IRU ile birlikte bu önemli başarıların kutlanması amacıyla lansman töreni düzenlendi.

Türkiye-Kuveyt ve Almanya-Ürdün arasında hayata geçirilen 'TIR Taşıma Lansmanı' gerçekleştirildi. Lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Sn. Umberto de Pretto (sağda), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean (solda) ile Irak Ulaştırma İşleri Başbakanı Kıdemli Danışmanı Sn. Nasser Al Asadi (sol 2) katıldı.

Türkiye-Kuveyt ve Almanya-Ürdün arasında hayata geçirilen 'TIR Taşıma Lansmanı' gerçekleştirildi. Lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Genel Sekreteri Sn. Umberto de Pretto (sağda), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean (solda) ile Irak Ulaştırma İşleri Başbakanı Kıdemli Danışmanı Sn. Nasser Al Asadi (sol 2) katıldı.