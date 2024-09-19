Türkiye Merkez Bankası Aylık Enflasyon Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon verilerini değerlendirdi. Temel mal enflasyonu düşük seviyelerde seyrederken, hizmet enflasyonu için iyileşme sürecinin son çeyrekte gerçekleşeceği öngörülüyor.

Temel Mal Enflasyonundaki Durum

Temel mal enflasyonunda sınırlı bir artış gözlemlenirken, genel fiyat istikrarı açısından bu gelişmelerin önemli olduğu vurgulandı.

Hizmet Enflasyonu Beklentileri

Hizmet enflasyonunda ise beklenen iyileşme sürecinin, ekonomideki genel dengelerin sağlanması açısından kritik olduğu düşünülüyor.