Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30’da belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, etkili alış ve satış fiyatlarıyla birlikte döviz cinsleri yer almaktadır:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.2236 34.2852 34.1996 34.3367 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.4109 22.5571 22.3079 22.6924 1 DANİMARKA KRONU 4.9783 5.0027 4.9748 5.0142 1 EURO 37.1848 37.2518 37.1587 37.3076 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.0978 44.3277 44.0669 44.3942 1 İSVİÇRE FRANGI 39.3638 39.6165 39.3047 39.6759 1 İSVEÇ KRONU 3.1877 3.2207 3.1854 3.2281 1 KANADA DOLARI 24.5295 24.6401 24.4387 24.7337 1 KUVEYT DİNARI 110.9689 112.4209 109.3044 114.1072 1 NORVEÇ KRONU 3.0994 3.1202 3.0972 3.1274 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1123 9.1288 9.0440 9.1972 100 JAPON YENİ 22.3707 22.5188 22.2879 22.6044 1 BULGAR LEVASI 18.9056 19.1529 1 RUMEN LEYİ 7.4328 7.5301 1 RUS RUBLESİ 0.3500 0.3546 100 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 1 ÇİN YUANI 4.7773 4.8398 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1225 0.1241 1 KATAR RİYALİ 9.3353 9.4574 1 GÜNEY KORE WONU 0.0246 0.0250 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.0187 20.2806 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2653 9.3865

Çapraz Kurlar

Çapraz kurlar ise şu şekildedir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5235 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.8639 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.8674 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.69 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 152.62 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3933 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.02 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0865 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2907 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2607 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8001 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.5786 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 97.22 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.1236 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 277.70 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 1378 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 3.6730 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 1.7000 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır. Kullanıcıların döviz işlemlerinde bu bilgileri dikkate alması önerilmektedir.