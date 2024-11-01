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Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

TCMB, güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylı bilgiler.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:06
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30’da belirlenen güncel döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, etkili alış ve satış fiyatlarıyla birlikte döviz cinsleri yer almaktadır:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI34.223634.285234.199634.3367
1AVUSTRALYA DOLARI22.410922.557122.307922.6924
1DANİMARKA KRONU4.97835.00274.97485.0142
1EURO37.184837.251837.158737.3076
1İNGİLİZ STERLİNİ44.097844.327744.066944.3942
1İSVİÇRE FRANGI39.363839.616539.304739.6759
1İSVEÇ KRONU3.18773.22073.18543.2281
1KANADA DOLARI24.529524.640124.438724.7337
1KUVEYT DİNARI110.9689112.4209109.3044114.1072
1NORVEÇ KRONU3.09943.12023.09723.1274
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.11239.12889.04409.1972
100JAPON YENİ22.370722.518822.287922.6044
1BULGAR LEVASI18.905619.1529
1RUMEN LEYİ7.43287.5301
1RUS RUBLESİ0.35000.3546
100İRAN RİYALİ0.00770.0078
1ÇİN YUANI4.77734.8398
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12250.1241
1KATAR RİYALİ9.33539.4574
1GÜNEY KORE WONU0.02460.0250
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.018720.2806
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.26539.3865

Çapraz Kurlar

Çapraz kurlar ise şu şekildedir:

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5235AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI6.8639DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.8674İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI10.69İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI152.62JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.3933KANADA DOLARI
1ABD DOLARI11.02NORVEÇ KRONU
1EURO1.0865ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2907ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.2607ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.8001BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.5786RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI97.22RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI442081İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI7.1236ÇİN YUANI
1ABD DOLARI277.70PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI1378GÜNEY KORE WONU
1ABD DOLARI3.6730AZERBAYCAN YENİ MANATI
1ABD DOLARI1.7000BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu kurlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarıdır. Kullanıcıların döviz işlemlerinde bu bilgileri dikkate alması önerilmektedir.

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