Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. İşte dikkat çeken döviz kurları:

Döviz Kurları

ABD DOLARI: Alış: 34.0894 - Satış: 34.1508

Alış: 34.0894 - Satış: 34.1508 EURO: Alış: 38.1426 - Satış: 38.2113

Alış: 38.1426 - Satış: 38.2113 İNGİLİZ STERLİNİ: Alış: 45.5363 - Satış: 45.7737

Alış: 45.5363 - Satış: 45.7737 İSVİÇRE FRANGI: Alış: 40.1664 - Satış: 40.4243

Alış: 40.1664 - Satış: 40.4243 JAPON YENİ: Alış: 23.6085 - Satış: 23.7649

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI: 1.4538 Avustralya Doları

1.4538 Avustralya Doları 1 ABD DOLARI: 0.8468 Danimarka Kronu

0.8468 Danimarka Kronu 1 ABD DOLARI: 3.7518 Norveç Kronu

3.7518 Norveç Kronu 1 ABD DOLARI: 1.7480 Bulgar Levası

1.7480 Bulgar Levası 1 ABD DOLARI: 4.4471 Rumen Leyi

Bu veriler, döviz ticareti ve ekonomiyle ilgilenenler için oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. TCMB'nin belirlediği kurlar, döviz piyasasında önemli bir rol oynamaktadır.