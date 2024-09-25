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Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. Dış ticaretle ilgilenenler için önemli bilgiler:

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:40
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. İşte dikkat çeken döviz kurları:

Döviz Kurları

  • ABD DOLARI: Alış: 34.0894 - Satış: 34.1508
  • EURO: Alış: 38.1426 - Satış: 38.2113
  • İNGİLİZ STERLİNİ: Alış: 45.5363 - Satış: 45.7737
  • İSVİÇRE FRANGI: Alış: 40.1664 - Satış: 40.4243
  • JAPON YENİ: Alış: 23.6085 - Satış: 23.7649

Çapraz Kurlar

  • 1 ABD DOLARI: 1.4538 Avustralya Doları
  • 1 ABD DOLARI: 0.8468 Danimarka Kronu
  • 1 ABD DOLARI: 3.7518 Norveç Kronu
  • 1 ABD DOLARI: 1.7480 Bulgar Levası
  • 1 ABD DOLARI: 4.4471 Rumen Leyi

Bu veriler, döviz ticareti ve ekonomiyle ilgilenenler için oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. TCMB'nin belirlediği kurlar, döviz piyasasında önemli bir rol oynamaktadır.

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