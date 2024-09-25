Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Döviz Kurları Güncellendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15.30 itibarıyla döviz kurlarını güncelledi. İşte dikkat çeken döviz kurları:
Döviz Kurları
- ABD DOLARI: Alış: 34.0894 - Satış: 34.1508
- EURO: Alış: 38.1426 - Satış: 38.2113
- İNGİLİZ STERLİNİ: Alış: 45.5363 - Satış: 45.7737
- İSVİÇRE FRANGI: Alış: 40.1664 - Satış: 40.4243
- JAPON YENİ: Alış: 23.6085 - Satış: 23.7649
Çapraz Kurlar
- 1 ABD DOLARI: 1.4538 Avustralya Doları
- 1 ABD DOLARI: 0.8468 Danimarka Kronu
- 1 ABD DOLARI: 3.7518 Norveç Kronu
- 1 ABD DOLARI: 1.7480 Bulgar Levası
- 1 ABD DOLARI: 4.4471 Rumen Leyi
Bu veriler, döviz ticareti ve ekonomiyle ilgilenenler için oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. TCMB'nin belirlediği kurlar, döviz piyasasında önemli bir rol oynamaktadır.