Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirlemektedir. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bulabilirsiniz:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.2614 34.3232 34.2375 34.3746 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7120 22.8601 22.6076 22.9973 1 DANİMARKA KRONU 4.9447 4.9690 4.9412 4.9804 1 EURO 36.9321 36.9987 36.9063 37.0542 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3387 44.5698 44.3076 44.6367 1 İSVİÇRE FRANGI 39.2084 39.4602 39.1496 39.5194 1 İSVEÇ KRONU 3.1811 3.2140 3.1788 3.2214 1 KANADA DOLARI 24.6344 24.7455 24.5433 24.8395 1 KUVEYT DİNARI 111.1134 112.5673 109.4467 114.2558 1 NORVEÇ KRONU 3.1345 3.1555 3.1323 3.1628 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1211 9.1375 9.0527 9.2060 100 JAPON YENİ 22.4214 22.5698 22.3384 22.6556 1 BULGAR LEVASI 18.7770 19.0227 - - 1 RUMEN LEYİ 7.3808 7.4774 - - 100 RUS RUBLESİ 0.3486 0.3532 - - 100 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 - - 1 ÇİN YUANI 4.7595 4.8217 - - 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1226 0.1242 - - 1 KATAR RİYALİ 9.3456 9.4679 - - 1 GÜNEY KORE WONU 0.0245 0.0248 - - 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.0408 20.3031 - - 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2756 9.3970 - -

Çapraz Kurlar

Aşağıda ABD Doları baz alınarak hesaplanan çapraz kurlar yer almaktadır:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5050 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.9182 1 DANİMARKA KRONU 0.8718 1 İSVİÇRE FRANGI 10.72 1 İSVEÇ KRONU 152.44 1 JAPON YENİ 1.3889 1 KANADA DOLARI 10.90 1 NORVEÇ KRONU 3.7563 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0780 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2963 1 KUVEYT DİNARI 3.2614 1 BULGAR LEVASI 4.6159 1 RUMEN LEYİ 97.72 1 RUS RUBLESİ 442081 1 İRAN RİYALİ 7.1582 1 ÇİN YUANI 277.70 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6455 1 KATAR RİYALİ 1387 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2756

Bu veriler, döviz işlemleri ve ekonomi ile ilgili kararlar almak isteyenler için kritik bir kaynak teşkil etmektedir.