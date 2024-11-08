DOLAR
34,37 -0,41%
EURO
36,98 0,33%
ALTIN
2.987,6 -0,44%
BITCOIN
2.613.838,81 0,53%

Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları

TCMB tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve çapraz kurlar yayımlandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:43
Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirlemektedir. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bulabilirsiniz:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.2614 34.3232 34.2375 34.3746
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7120 22.8601 22.6076 22.9973
1 DANİMARKA KRONU 4.9447 4.9690 4.9412 4.9804
1 EURO 36.9321 36.9987 36.9063 37.0542
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3387 44.5698 44.3076 44.6367
1 İSVİÇRE FRANGI 39.2084 39.4602 39.1496 39.5194
1 İSVEÇ KRONU 3.1811 3.2140 3.1788 3.2214
1 KANADA DOLARI 24.6344 24.7455 24.5433 24.8395
1 KUVEYT DİNARI 111.1134 112.5673 109.4467 114.2558
1 NORVEÇ KRONU 3.1345 3.1555 3.1323 3.1628
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1211 9.1375 9.0527 9.2060
100 JAPON YENİ 22.4214 22.5698 22.3384 22.6556
1 BULGAR LEVASI 18.7770 19.0227 - -
1 RUMEN LEYİ 7.3808 7.4774 - -
100 RUS RUBLESİ 0.3486 0.3532 - -
100 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 - -
1 ÇİN YUANI 4.7595 4.8217 - -
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1226 0.1242 - -
1 KATAR RİYALİ 9.3456 9.4679 - -
1 GÜNEY KORE WONU 0.0245 0.0248 - -
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.0408 20.3031 - -
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2756 9.3970 - -

Çapraz Kurlar

Aşağıda ABD Doları baz alınarak hesaplanan çapraz kurlar yer almaktadır:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5050
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.9182
1 DANİMARKA KRONU 0.8718
1 İSVİÇRE FRANGI 10.72
1 İSVEÇ KRONU 152.44
1 JAPON YENİ 1.3889
1 KANADA DOLARI 10.90
1 NORVEÇ KRONU 3.7563
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0780
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2963
1 KUVEYT DİNARI 3.2614
1 BULGAR LEVASI 4.6159
1 RUMEN LEYİ 97.72
1 RUS RUBLESİ 442081
1 İRAN RİYALİ 7.1582
1 ÇİN YUANI 277.70
1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6455
1 KATAR RİYALİ 1387
1 GÜNEY KORE WONU 1.7000
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.2756

Bu veriler, döviz işlemleri ve ekonomi ile ilgili kararlar almak isteyenler için kritik bir kaynak teşkil etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişim
2
Doları olanlar panikte! Büyük deprem kopacak: Doları bırakıp bunu alan yaşadı
3
Türkiye Merkez Bankası'ndan Faiz ve Enflasyon Beklentileri Üzerine Açıklamalar
4
TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri Açıklaması
5
Sabit Saat Uygulaması ile Ekonomik Tasarruf Sağlandı
6
Biden Yönetiminin Ekonomi Başarısı ve Zorlukları
7
Plastik Ürün İthalatına Yeni Ek Mali Yükümlülük Getirildi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi