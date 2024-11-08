Türkiye Merkez Bankası'nın Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını her gün belirlemektedir. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını bulabilirsiniz:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.2614
|34.3232
|34.2375
|34.3746
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7120
|22.8601
|22.6076
|22.9973
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9447
|4.9690
|4.9412
|4.9804
|1
|EURO
|36.9321
|36.9987
|36.9063
|37.0542
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.3387
|44.5698
|44.3076
|44.6367
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.2084
|39.4602
|39.1496
|39.5194
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1811
|3.2140
|3.1788
|3.2214
|1
|KANADA DOLARI
|24.6344
|24.7455
|24.5433
|24.8395
|1
|KUVEYT DİNARI
|111.1134
|112.5673
|109.4467
|114.2558
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1345
|3.1555
|3.1323
|3.1628
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.1211
|9.1375
|9.0527
|9.2060
|100
|JAPON YENİ
|22.4214
|22.5698
|22.3384
|22.6556
|1
|BULGAR LEVASI
|18.7770
|19.0227
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|7.3808
|7.4774
|-
|-
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3486
|0.3532
|-
|-
|100
|İRAN RİYALİ
|0.0077
|0.0078
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|4.7595
|4.8217
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1226
|0.1242
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|9.3456
|9.4679
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0245
|0.0248
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.0408
|20.3031
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.2756
|9.3970
|-
|-
Çapraz Kurlar
Aşağıda ABD Doları baz alınarak hesaplanan çapraz kurlar yer almaktadır:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5050
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.9182
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8718
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.72
|1
|İSVEÇ KRONU
|152.44
|1
|JAPON YENİ
|1.3889
|1
|KANADA DOLARI
|10.90
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7563
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0780
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2963
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2614
|1
|BULGAR LEVASI
|4.6159
|1
|RUMEN LEYİ
|97.72
|1
|RUS RUBLESİ
|442081
|1
|İRAN RİYALİ
|7.1582
|1
|ÇİN YUANI
|277.70
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6455
|1
|KATAR RİYALİ
|1387
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.2756
Bu veriler, döviz işlemleri ve ekonomi ile ilgili kararlar almak isteyenler için kritik bir kaynak teşkil etmektedir.