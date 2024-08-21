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Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncel bir şekilde yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:50
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB’nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir.

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03590
ALL Arnavutluk Lekini 0.37658
BHD Bahrain Dinarı 89.8951
BDT Bangladeş Takası 0.28408
BAM Bosna-Hersek Markı 19.2046
BWP Botsvana Pulası 2.5442
BRL Brezilya Reali 6.1825
DZD Cezayir Dinarı 0.25271
CZK Çek Korunası 1.5002
IDR Endonezya Rupisi 0.00219
MAD Fas Dirhemi 3.4926
PHP Filipin Pesosu 0.59949
ZAR Güney Afrika Randı 1.9012
GEL Gürcistan Lari 12.5100
INR Hindistan Rupisi 0.40372
HKD Hong Kong Doları 4.3466
IQD Irak Dinarı 0.02586
ISK İzlanda Kronu 0.24658
KZT Kazakistan Tengesi 0.07082
KES Kenya Şilini 0.26261
COP Kolombiya Pesosu 0.00845
LYD Lübnan Dinarı 7.0883
HUF Macar Forinti 0.09599
MKD Makedonya Dinarı 0.61188
MYR Malezya Ringgiti 7.7345
MXN Meksika Pesosu 1.7855
EGP Mısır Lirası 0.69406
MDL Moldova Leyi 1.9403
NAD Namibya Doları 1.9011
NGN Nijerya Nairası 0.02151
UZS Özbekistan Somu 0.00268
PEN Peru Yeni Solu 9.0331
PLN Polonya Zlotisi 8.7883
RSD Sırp Dinarı 0.32170
SGD Singapur Doları 25.9187
SDG Sudan Poundu 0.05641
SYP Suriye Lirası 0.00261
SZL Svaiziland Lilangeni 1.9011
THB Tailandi Bahtı 0.98839
TND Tunus Dinarı 11.1072
TMT Türkmenistan Manatı 9.6800
UAH Ukrayna Hryvnası 0.81887
OMR Umman Riyali 87.9922
JOD Ürdün Dinarı 47.7814
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0945
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0621
NZD Yeni Zelanda Doları 20.8022

Yukarıda listelenen döviz kurlarının her biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel değerlerdir. Bu bilgiler, piyasalarda işlem yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için önemli bir referans oluşturmaktadır.

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