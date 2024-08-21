Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB’nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir.

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03590 ALL Arnavutluk Lekini 0.37658 BHD Bahrain Dinarı 89.8951 BDT Bangladeş Takası 0.28408 BAM Bosna-Hersek Markı 19.2046 BWP Botsvana Pulası 2.5442 BRL Brezilya Reali 6.1825 DZD Cezayir Dinarı 0.25271 CZK Çek Korunası 1.5002 IDR Endonezya Rupisi 0.00219 MAD Fas Dirhemi 3.4926 PHP Filipin Pesosu 0.59949 ZAR Güney Afrika Randı 1.9012 GEL Gürcistan Lari 12.5100 INR Hindistan Rupisi 0.40372 HKD Hong Kong Doları 4.3466 IQD Irak Dinarı 0.02586 ISK İzlanda Kronu 0.24658 KZT Kazakistan Tengesi 0.07082 KES Kenya Şilini 0.26261 COP Kolombiya Pesosu 0.00845 LYD Lübnan Dinarı 7.0883 HUF Macar Forinti 0.09599 MKD Makedonya Dinarı 0.61188 MYR Malezya Ringgiti 7.7345 MXN Meksika Pesosu 1.7855 EGP Mısır Lirası 0.69406 MDL Moldova Leyi 1.9403 NAD Namibya Doları 1.9011 NGN Nijerya Nairası 0.02151 UZS Özbekistan Somu 0.00268 PEN Peru Yeni Solu 9.0331 PLN Polonya Zlotisi 8.7883 RSD Sırp Dinarı 0.32170 SGD Singapur Doları 25.9187 SDG Sudan Poundu 0.05641 SYP Suriye Lirası 0.00261 SZL Svaiziland Lilangeni 1.9011 THB Tailandi Bahtı 0.98839 TND Tunus Dinarı 11.1072 TMT Türkmenistan Manatı 9.6800 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81887 OMR Umman Riyali 87.9922 JOD Ürdün Dinarı 47.7814 VND Vietnam Dongu 0.00136 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0945 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0621 NZD Yeni Zelanda Doları 20.8022

Yukarıda listelenen döviz kurlarının her biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel değerlerdir. Bu bilgiler, piyasalarda işlem yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için önemli bir referans oluşturmaktadır.