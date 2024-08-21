Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Hakkında Bilgilendirme

TCMB’nin Bilgi Amaçlı Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel verileri yayımladı. Aşağıda, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları verilmiştir.
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03590
|ALL
|Arnavutluk Lekini
|0.37658
|BHD
|Bahrain Dinarı
|89.8951
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28408
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.2046
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5442
|BRL
|Brezilya Reali
|6.1825
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25271
|CZK
|Çek Korunası
|1.5002
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4926
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.59949
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9012
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5100
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40372
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3466
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02586
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24658
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07082
|KES
|Kenya Şilini
|0.26261
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00845
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.0883
|HUF
|Macar Forinti
|0.09599
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61188
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.7345
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7855
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69406
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9403
|NAD
|Namibya Doları
|1.9011
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02151
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00268
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0331
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7883
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32170
|SGD
|Singapur Doları
|25.9187
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05641
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00261
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.9011
|THB
|Tailandi Bahtı
|0.98839
|TND
|Tunus Dinarı
|11.1072
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.6800
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81887
|OMR
|Umman Riyali
|87.9922
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.7814
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00136
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0945
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0621
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.8022
Yukarıda listelenen döviz kurlarının her biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel değerlerdir. Bu bilgiler, piyasalarda işlem yapmak isteyen bireyler ve kurumlar için önemli bir referans oluşturmaktadır.