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Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Rekor Artış

TCMB, 1 Kasım haftasında rezervlerini 159,6 milyar dolara çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:50
Türkiye Merkez Bankası Rezervlerinde Rekor Artış

Merkez Bankası Rezervleri Tarihi Bir Seviyeye Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Kasım haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 221 milyon dolar artırarak 159 milyar 619 milyon dolar ile rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 499 milyon dolar azalarak 93 milyar 5 milyon dolara geriledi. Önceki hafta bu rakam 93 milyar 504 milyon dolar düzeyindeydi.

Altın rezervlerinde ise önemli bir artış gözlemlendi ve 720 milyon dolar artışla 66 milyar 614 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 1 Kasım haftasında 159 milyar 398 milyon dolardan 159 milyar 619 milyon dolara çıkarak tarihî bir rekor kırdı.

2023 Yılı Rezerv Değişimleri

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana aşağıdaki gibi seyretmiştir (milyon dolar):

  • 27.01.2023: Altın: 50.933 | Brüt Döviz: 76.206 | Toplam: 127.139
  • 01.11.2023: Altın: 66.614 | Brüt Döviz: 93.005 | Toplam: 159.619

Bu veriler, Türkiye'nin döviz ve altın rezervlerindeki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.

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