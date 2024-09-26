Türkiye'nin 60 Milyon Turist Hedefi Yolda

Türkiye Turizm Hedefleri Büyüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Berna Gedik, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmek için ciddi çabalar içinde olduklarını belirtti.

Tanıtım Faaliyetleri ve Yeni Pazarlar

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gedik, farklı ülkelerde tanıtım çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Gedik, "Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizm kırılgan bir sektör; mevcut pazarlarımızı korurken yeni pazarlardan da ziyaretçi çekmeliyiz." şeklinde konuştu.

Özelleşmiş Turizm Konseptleri

Gedik, Türkiye'nin turizm sezonunu 12 ay boyunca yaymak ve kişi başı gecelik harcamaları artırmak gerektiğini ifade etti. Ayrıca, her pazarın farklı talepleri olduğuna dikkat çekerek, "Örneğin, Çin pazarında romantik tatiller ön planda. Bu doğrultuda destinasyonlarımız için reklamlar hazırlıyoruz." dedi.

İkonik Yapıların Önemi

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2023 verilerine göre İstanbul ve Antalya'nın dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer aldığını belirtti. Kavaloğlu, İstanbul'daki Ayasofya ve Topkapı Sarayı gibi ikonik yapıların büyük bir turistik çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Siber Güvenlik Gündemde

Son yıllarda siber saldırılara maruz kalan turizm sektörünün güvenliği hakkında da bilgi veren Kavaloğlu, sahte otel rezervasyonlarına karşı uyarılarda bulundu. Ayrıca Türkiye'de 29 bin turizm konutunun belgelendirildiğini, bunun önemli bir kısmının Muğla ve Antalya'da bulunduğunu aktardı.

Gelecekteki Etkinlikler

Kavaloğlu, 20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde siber güvenlik gibi önemli konuları masaya yatıracaklarını açıkladı.

Toplantıya Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve diğer yetkililer katıldı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Eylül Ayı Buluşması düzenlendi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, konuşma yaptı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Eylül Ayı Buluşması düzenlendi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, konuşma yaptı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Eylül Ayı Buluşması düzenlendi. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, konuşma yaptı.