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Türkiye'nin Aralık 2024 Ödemeler Dengesi Verileri Açıklandı

TCMB'nin verilerine göre Aralık 2024'te cari işlemler hesabında 4.65 milyar dolar açık verildi, doğrudan yatırımlar 1.14 milyar dolar net giriş sağladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:56
Türkiye'nin Aralık 2024 Ödemeler Dengesi Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabı Açığı 4.65 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4.650 milyon dolar açık verdi. Bu dönemde, doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş yapılırken, portföy yatırımlarında 1 milyar 479 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Yıllık Cari Açığın Finansmanı

2024 yılı içerisinde cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4.7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11.7 milyar dolar ve krediler 26.2 milyar dolar katkı sağladı. Ancak, net efektif ve mevduatlar 14 milyar dolar, ticari krediler ise 5.4 milyar dolar negatif etki yarattı. Merkez Bankası'nın net rezerv artışı ise yaklaşık 500 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt Dışından Yatırımlar

Aralık ayında yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.972 milyon dolar olurken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 834 milyon dolar arttı. Yurt içi yerleşikler, bu süreçte 234 milyon dolar tutarında gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

Piyasa Hareketleri

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon dolar net alış yaptığı, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 342 milyon dolar net satış yaptığı belirlendi. Ayrıca, bankaların kredi kullanımlarında bu ay 2.816 milyon dolar net kullanım gözlemlendi.

Ödemeler Dengesi Yıllık Verileri

2024 Aralık itibarıyla yıllık ödemeler dengesi verileri de dikkat çekiyor. Aralık 2024 ve Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabı açığı sırasıyla 4.650 milyon dolar ve 9.973 milyon dolar olarak kaydedildi. Mal, hizmet ve birincil gelir dengesinde ise toplamda -4.763 milyon dolar açık meydana geldi.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin döviz hareketleri ve dış yatırımlar üzerindeki kırılganlığını açıkça ortaya koyuyor. İlgili tarafların cari işlemler açığını azaltmak için yapacağı yatırımlar ve politikalar büyük önem taşıyor.

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