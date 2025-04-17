Türkiye'nin Biyoteknoloji Vadisi 4,5 Milyar Dolarlık Yatırımla Başlıyor

Biyoteknoloji Vadisi Hayata Geçiyor

İYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en büyük projelerinden biri olan Biyoteknoloji Vadisi’nin 4,5 milyar dolarlık yatırımı ile hayata geçirileceğini duyurdu. Yapımına İstanbul Tuzla’da 2,7 milyon metrekarelik alanda başlanan Biyoteknoloji Vadisi, Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE merkezlerini içerecek şekilde tasarlandı.

Stratejik Hedef: Biyoteknolojide Öncelikli Ülke Olmak

Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nin Türkiye’ye küresel biyoteknoloji ekosisteminde öncü bir rol kazandırmayı hedeflediğini belirterek, bu projeyle sanayi ve akademi arasındaki iş birliklerini destekleyecek ortamlar sunacaklarını ifade etti. Ayrıca, biyoteknolojinin önemine de dikkat çekerek, Kovid-19 pandemisi sürecinde bu alandaki teknolojik gelişmelerin kritik rol oynadığını vurguladı.

BİOSB 160 Firmaya Ev Sahipliği Yapacak

Biyoteknoloji Vadisi, 160 biyoteknolojik üretim yapan firmayı barındıracak BİOSB ile nitelikli istihdam sağlamayı ve Türkiye’nin biyoteknoloji ihracatını artırmayı planlıyor. Varlıbaş, projenin sonunda yıllık 15 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Rekabet Gücünü Artıracak Yöntemler

Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nin, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki global rekabet gücünü artıracağını ve nitelikli iş gücüne olan talebi artıracak unsurlar içerdiğini belirtti. Ayrıca, ülkemizdeki seçkin üniversiteler ve araştırma merkezleri ile kurulan iş birliklerinin de önemli ilerlemelere zemin hazırlayacağı öngörülüyor.

Girişimciler için Fırsatlar

Biyoteknoloji Vadisi, aynı zamanda sektörün büyük sanayi kuruluşları ile start-up girişimcilerini bir araya getirecek. Varlıbaş, bu sayede, yeni ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bir ekosistem oluşturulmasının önünü açacaklarını ve yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasına yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 4,5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Vadisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, açıklamalarda bulundu.

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD), 4,5 milyar dolar yatırım değeriyle Biyoteknoloji Vadisi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. BİYOSAD ve Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, açıklamalarda bulundu.