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Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ağustos 2023'te Türkiye'nin ihracatı arttı, ithalat ise düştü. Dış ticaret açığı azaldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:18
Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri Ağustos 2023

Türkiye’nin dış ticaretinde önemli gelişmeler yaşandı. Ağustos ayında Türkiye’nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,3'lük bir artışla 22 milyar 48 milyon dolar seviyesine ulaştı. Öte yandan ithalat %10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstatistik Kurumları İşbirliği

Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturuldu. Genel Ticaret Sistemi kapsamında, ağustosta dış ticaret açığı %42,7 oranında azalarak 4 milyar 992 milyon dolara geriledi.

Ocak-Ağustos Dönemi Verileri

Ocak-ağustos döneminde ise ihracat %3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat ise %8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar oldu. Bu dönemdeki dış ticaret açığı %33,5 azalarak 54 milyar 938 milyon dolara geriledi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Ağustosta enerji ve parasal olmayan altın hariç ihracat, %2,5 artışla 20 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise %5,6 azalarak 20 milyar 450 milyon dolara düştü. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 302 milyon dolar olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, ağustosta dış ticaret hacmi %1,7 azalış ile 40 milyar 598 milyon dolar oldu, ve enerji ile altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %98,5 olarak belirlendi.

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