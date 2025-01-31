Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Kasım'da Yüzde 30,9 Arttı

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatında Büyük Artış

Türkiye, doğal gaz ithalatını geçen yıl kasım ayında yüzde 30,9 oranında artırarak yaklaşık 5 milyar 806 milyon 260 bin metreküp seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam ithalatın 35 milyar 172 milyon 120 bin metreküpü boru hatlarıyla, 9 milyar 652 milyon 840 bin metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Rusya'dan Rekor İthalat

Kasım ayında Türkiye'nin en fazla doğal gaz ithalatı, 2 milyar 728 milyon 670 bin metreküp ile Rusya’dan yapıldı. Rusya'yı takip eden ülkeler arasında 970 milyon 160 bin metreküp ile Azerbaycan ve 853 milyon 820 bin metreküp ile İran yer alıyor. Ayrıca, Cezayir'den 386 milyon 690 bin metreküp ve İspanya'dan 96 milyon 830 bin metreküp LNG ithali yapıldı.

Konut Tüketiminde Büyüme

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi de aynı dönemde yüzde 42,8 artış göstererek 4 milyar 872 milyon 680 bin metreküp oldu. Sanayi sektöründeki doğal gaz tüketimi yüzde 7,9 artarak 1 milyar 240 milyon 830 bin metreküp seviyesine çıkarken, elektrik santrallerindeki tüketim yüzde 45 artarak 1 milyar 144 milyon 810 bin metreküp oldu.

Konutlarda Yoğun Tüketim

Konutlarda ise doğal gaz tüketimi, kasım ayında yüzde 107,6 artışla 1 milyar 569 milyon 240 bin metreküp olarak kayıtlara geçmiştir. Böylece, kullanıcıların doğal gaz talebi oldukça yükselmiştir.

Doğal Gaz Stoklarındaki Değişim

Ancak, Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı, aynı dönemde yüzde 5,4 düşüşle yaklaşık 5 milyar 47 milyon 800 bin metreküp seviyesine geriledi. Bu stok miktarının yaklaşık 4 milyar 885 milyon 620 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 162 milyon 180 bin metreküpü ise LNG terminallerinde yer almaktadır.