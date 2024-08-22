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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1,14 milyon megavatsaat, tüketimi ise 1,14 milyon megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:07
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 147 bin 962 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 147 bin 777 megavatsaat olarak belirlendi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 838 megavatsaat ile saat 15.00'te görüldü. En düşük tüketim ise 37 bin 384 megavatsaat ile 07.00'de kaydedildi.

Dün, toplam elektrik üretiminin yüzde 29,8'ini doğal gaz santralleri sağladı. Bunu takip eden kaynaklar arasında yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 512 megavatsaat elektrik ihracatı ve 14 bin 189 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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