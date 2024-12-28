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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Rapor

Türkiye'de dün toplam 1 milyon 10 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 994 bin 587 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:00
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Günlük Rapor

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün, 1 milyon 10 bin 67 megavatsaat elektrik üretildi, 994 bin 587 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanmıştır.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 48 bin 241 megavatsaat ile saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 263 megavatsaat ile saat 05.00'te kaydedildi.

Üretim Payları

Elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynaklar şunlardır:

  • İthal kömür santralleri: %22,1
  • Doğal gaz santralleri: %20,6
  • Rüzgar santralleri: %18,4

İhracat ve İthalat Verileri

Bunların yanı sıra, Türkiye dün 16 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı yapmış, 579 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.

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