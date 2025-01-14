Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi: Günlük Veriler Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, günlük elektrik üretim ve tüketim verileriyle dikkat çekiyor. Dün ülke genelinde 1 milyon 13 bin 843 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 999 bin 543 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda elektrik tüketiminde en yüksek rakama 49 bin 52 megavatsaat ile 12.00'de ulaşıldı. En düşük tüketim ise 30 bin 505 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %24,7 ile lider konumda. Onu, %23,7 ile ithal kömür santralleri ve %15,3 ile rüzgar santralleri takip ediyor. Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 520 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 302 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.