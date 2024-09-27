Türkiye'nin Enerji İthalatı Ağustosta Düşüş Gösterdi

Enerji İthalatında Düşüş

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Ağustos 2023'te geçen yılın aynı ayına göre %0,5 azalarak 5 milyar 297 milyon 385 bin dolar oldu.

Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustos ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon 227 bin dolar olarak belirlendi.

Enerji İthalatının Bileşimi

Bu miktarın 5 milyar 297 milyon 385 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı oluşturuyor. Enerji ithalatı; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumları kapsıyor.

Ham Petrol İthalatı Düşüşte

Ağustos 2023'te enerji ithalatı, geçen yılın aynı ayında 5 milyar 323 milyon 596 bin dolar olarak kaydedilmişti. Bu da %0,5'lik bir yıllık azalma anlamına geliyor. Ayrıca, bu dönemde ham petrol ithalatı da %7,1 azalarak 2 milyon 649 bin 871 tona geriledi.