Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye, dün günlük bazda 940.594 megavatsaat elektrik üretti, tüketim ise 933.008 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ kaynaklarından elde edildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saati

Verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 15.00'te 44.904 megavatsaat ile ölçülürken, en düşük tüketim ise 05.00'te 30.855 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırada ithal kömür santralleri yer aldı ve bu santrallerin payı yüzde 25,2 olarak belirlendi. Ardından doğal gaz ile barajlı hidroelektrik santralleri sırasıyla yüzde 19,6 ve yüzde 15,7 ile geldi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün ayrıca 13.004 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 5.426 megavatsaat elektrik ithal etti.