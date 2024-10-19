Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretim Raporu

Dün, Türkiye genelinde günlük bazda toplam 897 bin 641 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim miktarı da 884 bin 134 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 19:00 saatinde 42 bin 50 megavatsaat ile kaydedilirken, en düşük tüketim ise 05:00 saatinde 29 bin 780 megavatsaat olarak ölçüldü.

Enerji Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri yüzde 25,1 pay alarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada rüzgar santralleri yüzde 17,4 ile, üçüncü sırada ise linyit santralleri yüzde 13,2 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Miktarları

Türkiye, elektrik alanında dün 15 bin 637 megavatsaat ihracat gerçekleştirirken, 1.955 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.