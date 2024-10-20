Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de günlük bazda toplam 855 bin 475 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşirken, tüketim miktarı 841 bin 189 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 207 megavatsaat ile 19.00'da kaydedilirken, en düşük tüketim ise 29 bin 641 megavatsaat ile 05.00'te görünmüştür.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olan kaynaklar; yüzde 26,6 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,6 ile rüzgar santralleri şeklindedir.

İhracat ve İthalat

Dün itibarıyla Türkiye, 16 bin 81 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1866 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir.