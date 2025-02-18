Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi: 986 Bin MWh Üretim

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye, dün günlük bazda 986 bin 777 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 972 bin 676 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 764 megavatsaat ile 18:00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 275 megavatsaat ile 05:00'te kaydedildi.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Dün kaydedilen elektrik üretiminde lider konumda olan kaynak doğal gaz santralleri yüzde 28,5 ile ilk sırayı aldı. Bunu, ithal kömür santralleri yüzde 24,2 ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 10,8 ile takip etti. Türkiye, ayrıca 14 bin 773 megavatsaat elektrik ihracatı ve 673 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.