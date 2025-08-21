DOLAR
40,94 0%
EURO
47,83 -0,16%
ALTIN
4.396,8 0,19%
BITCOIN
4.660.305,84 0,46%

Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat

Türkiye'de dün üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat, tüketim 1 milyon 135 bin 932 megavatsaat; doğal gaz %26,8 ile lider, ihracat 20 bin 406 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:08
Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 932 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketimde Zirve ve Dip

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 953 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 207 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Üretimde ilk sırada %26,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %20,3 ile ithal kömür santralleri ve %12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye dün 20 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 523 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ verileri.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Karışık Seyirde: PMI ve Jackson Hole Gündemde
2
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Fed Tutanakları ve Teknoloji Hisseleri Baskısı
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat
4
Borsa İstanbul: BIST 100 yüzde 0,55 Yükselişle 11.195,98'de
5
Brent Petrol 66,86 Dolar: EIA Stokları ve Talep Fiyatları Yükseltiyor
6
Dolar/TL 40,93 seviyesinde: Jackson Hole ve Fed beklentileri takipte
7
Jackson Hole'de Gözler Powell'da: Fed'in Eylül Faiz Kararı Bekleniyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı