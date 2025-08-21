Türkiye'nin Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 152 bin 819 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 135 bin 932 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketimde Zirve ve Dip

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 953 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 207 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları Dağılımı

Üretimde ilk sırada %26,8 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu %20,3 ile ithal kömür santralleri ve %12,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Rakamları

Türkiye dün 20 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 3 bin 523 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim AŞ verileri.