Türkiye'nin Hamsi İhracatı 2024'te Yüzde 10 Arttı

Türkiye’nin Hamsi İhracatında Yüzde 10'luk Artış

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği hamsi ihracatıyla dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin hamsi ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 10 artışla 15 milyon 147 bin 738 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den Fransa, Belçika ve ABD olmak üzere toplamda 21 ülkeye hamsi ihraç edildi. 2023 Ocak-Aralık döneminde 13 milyon 745 bin 45 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatının bu yıl yüzde 10 artarak 15 milyon 147 bin 738 dolara ulaştığı belirtildi.

Hamsi miktarı da 2023’e göre yüzde 7 artışla 3 bin 253 ton olarak gerçekleşti. En yüksek talep, Fransa, Belçika ve ABD'den geldi. Türkiye, geçen yıl Fransa’ya 5 milyon 378 bin 319, Belçika’ya 4 milyon 331 bin 485 ve ABD’ye 1 milyon 444 bin 103 dolarlık hamsi ihraç etti. Ayrıca, 2023'ten farklı olarak Dubai'ye de hamsi dış satımı gerçekleşti.

Hedef: Hamsinin Yüksek Katma Değerle İhracı

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, hamsinin su ürünleri ihracatında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Hamsi stoklarının her geçen yıl azaldığını belirten Yıldırım, bu durumun sürdürülebilir avcılık ile aşılabileceğini ifade etti.

Yıldırım, değerlendirmesinde, "Hamsinin büyük boya ulaşmasını sağlayacak uygulamalar yalnızca ülkemizle değil, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerin ortak kararlarıyla hayata geçirilmeli. Av yasakları konsensüsle devreye girmedikçe, henüz 9 santimetreye ulaşmamış olan hamsi diğer ülkeler tarafından daha küçük boylarda avlanarak un haline getiriliyor. Bu da hamsi türünün geleceğini tehdit ediyor," şeklinde konuştu.

Hamsi ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu kaydeden Yıldırım, "Yurt dışında ançüez olarak bilinen hamsinin işlenip aromalandırılarak ihraç edilmesi, hem katma değerli ürün ihracatımızı artıracak hem de farklı damak tatlarına hitap ederek pazar çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak. Hedefimiz, hamsinin işlenerek yüksek katma değer ihtiva eden ürün olarak ihraç edilmesini sağlamak," ifadelerini kullandı.