Türkiye'nin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi: Sempozyumda Fırsatlar ve Zorluklar Ele Alındı

Küresel Meydan Okumalar ve Fırsatlar Sempozyumu Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını vurgulayarak, "Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirecek," dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Ekonomi ve Finansın Geleceği: Küresel Meydan Okumalar ve Fırsatlar Sempozyumu, insani krizler ve devletler arası çatışmaların mevcut dünya düzenini ne kadar sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.

Ekonomik Kırılganlıklar ve İklim Değişikliği

Çoştu, pandemi sürecinin kurulu ekonomik düzenin kırılganlığını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Dünya ekonomisi büyük bir kırılma aşamasına girdi ve insanlık zorlu bir sınavdan geçti," diye ekledi.

İklim değişikliği konusundaki gelişmelere de dikkat çeken Çoştu, "Dünyanın on yıllar içinde inşa ettiği ekonomik düzen sürdürülemez bir iklim etkisi oluşturdu ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele artık bir temel trend haline geldi," dedi.

Teknolojinin Rolü ve Gelecek Beklentileri

Çoştu, teknoloji alanındaki gelişmelerin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Büyük fırsatlar pekişiyor. Türkiye gibi teknoloji ve sanayi alanında geriden gelen ülkeler için bu durum avantaj sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Çoştu, ayrıca Paris İklim Anlaşması'na taraf olduklarını ve 2053 hedeflerine vurgu yaparak, ülkelerin karşılaştığı makro dönüşümlerin her iki yönde riskler ve fırsatlar içerdiğini aktardı.

Sürdürülebilirlik Üzerine Vurgu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Muzaffer Şeker, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "İnsanı önceleyen sürdürülebilirlik anlayışı, gelecek nesilleri düşünerek doğal kaynakların dengeli kullanımını sağlayacak bir yönelime ihtiyacımız var," dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Tuba Dinçbaş, iklim değişikliği alanındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz ise sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finansın Geleceği: Küresel Meydan Okumalar ve Fırsatlar Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Bulut, programa katılarak konuşma yaptı.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finansın Geleceği: Küresel Meydan Okumalar ve Fırsatlar Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi, TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Bulut, programa katılarak konuşma yaptı.