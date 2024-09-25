Türkiye'nin İnovasyon Vizyonu: Bakan Kacır ABD'de İş Dünyasına Hitap Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan ABD'deki İş Dünyasına Çağrı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'nin New York kentinde iş dünyası temsilcilerine Türkiye'nin güçlü potansiyeli hakkında önemli mesajlar verdi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerini paylaştı.

Türkiye'nin Güçlü İfadesi

Kacır, "Türkiye, 22 yıl öncesine göre çok daha güçlü, etkili bir ülke konumundadır" diyerek, bu başarıda girişimcilerin rolünün büyük olduğunu belirtti. Sağlık, eğitim ve çevre gibi pek çok alanda devrim niteliğinde işler başardıklarını söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi

Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa'nın lider üretim gücü haline geldiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız planlı sanayileşme adımlarıyla bu başarıları elde ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Kendi Kendine Üretebilen Türkiye

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli sistemleri geliştirmeye başladığını açıklayarak, "Savunma sanayi sistemlerinin yüzde 80'ini ülkemizde üretir hale geldik" şeklinde konuştu. Hava ve kara araçları ile uzay sistemleri gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Kacır, Türkiye'nin önündeki hedeflerin hayal gibi görünse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bunların gerçek olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin dinamik insan kaynağının en büyük güçlerinden biri olduğunu belirtti.

AR-GE ve İnovasyon Yatırımları

Kacır, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanındaki gelişmelerine değinerek, "Yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırarak milletimizin geleceğini daha aydınlık kılmayı hedefliyoruz" dedi. İş dünyasına teşekkür ederek, Türkiye ile bağlarını güçlendirmelerini istedi.