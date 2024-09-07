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Türkiye'nin Kredi Notu Yükseldi: Bakan Bolat'ın Değerlendirmesi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Bakan Bolat, bu durumu değerlendirdi ve olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:02
Türkiye'nin Kredi Notu Yükseldi: Bakan Bolat'ın Değerlendirmesi

Fitch'in Türkiye Kredi Notunu Yükseltmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye çıkardığını duyurdu. Bolat, bu değişimin, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerindeki iyileşmelerin uluslararası düzeyde onaylandığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Sosyal Medyadan Açıklama

Bolat, Fitch'in değerlendirmesine dair düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Hükümetin uygulamış olduğu maliye, para ve ticaret politikalarının olumlu neticelerinin uluslararası arenada takdir edildiğini dile getirdi.

Ekonomik İyileşmelerin Belirtileri

Ömer Bolat, özellikle enflasyondaki azalma, milli gelir artışı ve dış ticaret açığındaki düzelmelerin, ekonomideki dengeleme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, döviz rezervlerindeki artışa ve toplumsal refahın adil dağıtımına yönelik çabalara dikkat çekerek bu olumlu gelişmelerin Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme potansiyelini vurguladığını ifade etti.

Teşekkür Mesajı

Bolat, elde edilen başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve tüm emek veren kurumlardan destek alanına teşekkür etti.

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