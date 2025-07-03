Türkiye'nin Nükleer Sanayi İhracat Potansiyeli Gelişiyor

Nükleer Sanayi İhracatı İçin Yeni Fırsatlar

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali (NGS) olan Akkuyu NGS'de elde edilen tecrübelerin, nükleer sanayi ihracatında kapıları açtığını vurguladı. Çiftçi, "Orta Doğu, Afrika ve komşu ülkelerimizde yapılacak nükleer yatırımların önemli bir paydaşı olma potansiyeline sahibiz," dedi.

11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde ve Ankara Sanayi Odası ile NSD işbirliği ile düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nde (NPPES) Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akkuyu NGS'nin yanı sıra, Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santral projeleri hakkında bilgi verdi.

Yerli Sanayinin Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Dernek olarak öncelikli hedeflerinin Akkuyu NGS'de yerli sanayinin katkısını artırmak olduğunu belirten Çiftçi, yerli firmaların projede aktif rol aldığını ifade etti. "Akkuyu NGS'de şu ana kadar mühendislik, lojistik, imalat gibi çeşitli alanlarda 400 civarı yerli firma yer aldı," dedi.

2050 Hedefleri ve Küçük Modüler Reaktörler

Türkiye'nin nükleer enerjide kurulu gücünü 2050 yılına kadar 20 gigavata yükseltme hedefini hatırlatan Çiftçi, bunun 5 gigavat kısmının küçük modüler reaktörlerden (SMR) sağlanmasının planlandığını belirtti. SMR'lerin daha kısa kurulum süresi ve düşük maliyet avantajı sunduğunu vurguladı.

Yurt Dışında Nükleer İşbirliği Potansiyeli

Çiftçi, yalnızca Türkiye'de değil, bölgede birçok nükleer reaktör inşası planlandığını aktardı. Akkuyu NGS ile elde edilen bilgi ve birikimi yurt dışına taşımak için çalışmalar yaptıklarını belirten Çiftçi, Türkiye'nin nükleer enerji ve sanayi alanında ihracatçı konumuna gelebileceğinin altını çizdi.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve NSD işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve NSD işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi-NPPES kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.