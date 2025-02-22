Türkiye'nin Ocak Ayı Afrika İhracatı: Kuzey Afrika Ülkeleri Öne Çıktı

Türkiye'nin Afrika'ya Yönelik Ticaret Hacmi Artıyor

Türkiye'nin ocak ayında Afrika'ya gerçekleştirdiği ihracat, 1,5 milyar dolara ulaşırken, bu tutarın 1 milyar doları Kuzey Afrika ülkelerine yapıldı. Son yıllarda Afrika'ya yönelik açılımlar ve ticaret hacmindeki artış, Kuzey Afrika ile ticareti daha da güçlendirdi.

Kuzey Afrika'ya İhracatın Ayrıntıları

Ocak ayında Türkiye'nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %5,8'lik bir artışla 21,2 milyar dolara yükseldi. Bu süreçte, Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatın oranı %67'ye ulaşarak dikkat çekti.

Mısır, ocak ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olurken, 256,3 milyon dolarlık bir tutar kaydedildi. Bunu sırasıyla Fas (253,2 milyon dolar), Libya (225,3 milyon dolar), Cezayir (186,5 milyon dolar), Tunus (85,4 milyon dolar) ve Sudan (28 milyon dolar) takip etti.

Sektörel Dağılım

Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatta en büyük payı kimya sektörü aldı ve 178,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Onu çelik sektöründe 129,2 milyon dolar, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe 108,6 milyon dolar takip etti.

Uzmanlardan Yorumlar

World Cooperation Industries (WCI) Forum Başkanı Utku Bengisu, Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerine ihracatını artırmasının önemli olduğunu vurguladı. Bengisu, bu süreçte ihracatın içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'den o bölgelere yatırım kayabilir," dedi.

Bengisu ayrıca, Afrika'nın küçük ve orta ölçekli şirketler için büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin bölgedeki lojistik avantajlarını daha iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecekteki Fırsatlar

Uluslararası ticaretin dinamiklerinin değişmesiyle birlikte, Afrikada ciddi bir potansiyel olduğu düşünülüyor. Bengisu, Türkiye'nin üretim kapasitesini artırarak daha rekabetçi bir konuma gelmesi gerektiğini ifade etti. "Kuzey Afrika, bu stratejinin uygulanabilir olduğu bir alan. Mersin'den Libya'ya bir ürün göndermek, Çin'den göndermeye göre hem daha hızlı hem de daha uygun maliyetli," şeklinde belirtti.

TİM verilerine göre, 2025 Ocak döneminde Kuzey Afrika'da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Mısır, Fas, Libya ve Cezayir öne çıkıyor.