Türkiye'nin Romanya İhracatı Ocak-Temmuzda Rekor: 4,7 Milyar Dolar

Ocak-Temmuz ihracatında artış ve ülke sıralaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %5,4 oranında arttı. Romanya, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 8. ülke oldu. Türkiye'nin aynı dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla: Almanya 11,5 milyar dolar, Birleşik Krallık 8 milyar dolar, ABD 7,5 milyar dolar, İtalya 7,3 milyar dolar, İspanya 6 milyar dolar, Fransa 5,9 milyar dolar ve Irak 5,7 milyar dolar.

Sektörlerde öne çıkanlar

Romanya'ya 7 aylık dönemde en fazla ihracatı gerçekleştiren sektör 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bunu 879 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi, 831,8 milyon dolar ile çelik, 296,2 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller ve 197,8 milyon dolar ile elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Değer bazında ihracatını en fazla artıran sektör 265,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bunu 46,3 milyon dolar ile demir ve demir dışı metaller, 35,4 milyon dolar ile çelik, 28,7 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ve 13 milyon dolar ile iklimlendirme sanayi takip etti. Ülkeye yapılan ihracatta yaş meyve ve sebze 196,2 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 156,2 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Tandoğan: Ticaret hacmi ve yatırımlar

Türk İşadamları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğini belirtti. Tandoğan, "Temmuz 2024-Temmuz 2025 dönemi itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %15 artarak 12,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, on yıl önce 5,6 milyar dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacminin, iki kattan fazla artması anlamına geliyor." dedi.

Tandoğan, Romanya'daki büyük ölçekli Türk yatırımlarına dikkat çekerek, TİAD'ın 180 üyesiyle Romanya'da 9 milyar avro civarında bulunan Türk yatırımlarının yüzde 95'lik kısmını temsil ettiğini aktardı. Ayrıca Türkiye'nin Romanya'ya ihracatının Temmuz 2025 itibarıyla son bir yıllık dönemde 8,2 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve Romanya'nın Türkiye için en önemli ihracat pazarlarından biri haline geldiğini söyledi. İthalat tarafında ise Türkiye'nin Romanya'dan 4,3 milyar dolarlık ürün satın aldığı belirtildi.

Müteahhitlik projeleri ve etki

Tandoğan, Türk altyapı müteahhitlerinin son 4-5 yılda Romanya'da üstlendiği büyük ölçekli projelerin ticaret hacmine doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak, "Türk müteahhitlerin aldığı projelerin toplam değeri 15 milyar avroya ulaştı." dedi. Bu projelerin inşaat demiri ve diğer malzemelerin Türkiye'den Romanya'ya ihracatını hızlandırdığı ve Türkiye'nin sektörde güvenilir bir iş ortağı konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

Tandoğan, TİAD, ticaret müşavirliği ve diğer kurumlarla birlikte, büyükelçinin liderliğinde Türkiye-Romanya dış ticaretinin daha da artması için çalıştıklarını belirtti ve "Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret yalnızca artan rakamlarla değil, aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı güven ve ekonomik iş birliğinin güçlenmesiyle de karakterize ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm ve sonuç

Tandoğan ayrıca turizm alanında da olumlu gelişmeler olduğuna dikkat çekerek, 2024'te 1,2 milyon Rumen vatandaşın Türkiye'ye turistik seyahat ettiğini hatırlattı. Tandoğan, dış ticaret, altyapı müteahhitlik işleri ve turizmdeki artan iş birliklerinin iki ülke arasındaki ulaşımı ve ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti.

AA muhabirinin derlediği veriler ışığında, Türkiye ile Romanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerdeki bu yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.