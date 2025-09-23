Türkiye'nin Tarım Teknolojisi İhracatı Büyüyor: EYS, Mat ve TEMPA Öne Çıkıyor

Türk tarım teknolojileri dünyaya açılıyor

Tarım teknolojileri geliştiren Türk şirketleri, verimlilik ve gıda üretimine katkı sağlayan çözümlerini yurtdışına taşımaya devam ediyor. Firmalar, TEKNOFEST İstanbul bünyesindeki Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) standında ürünlerini sergiledi.

EYS Makine: Gübre yönetiminde yerli lider

EYS Makine Satış Müdürü Oğuzhan Tepe, özellikle büyükbaş hayvan çiftliklerine yönelik gübre işleme makineleri geliştirdiklerini anlattı. Tepe, geliştirilen makinelerle gübreyi topladıklarını, homojen hale getirdikten sonra katı ve sıvı olarak ayrıştırdıklarını belirtti.

Tepe, "Böylece gübre, el değmeden çiftlik dışına çıkartılabiliyor hatta bunu komposta dönüştürdükten sonra paketleyerek satışa sunulabilecek hale getiriyoruz. Topraktan gelen mahsulü tekrar toprağa vererek ürünün daha da faydalı hale gelmesini sağlıyoruz. Gübre yönetiminde Türkiye'de sektör lideriyiz, dünyada kendi alanımızda ilk 3'teyiz, şu anda 70 ülkeye ihracat yapıyoruz, en büyük pazarlarımız, ABD, Japonya ve Hollanda. Türkiye'nin AB standartlarına uygun üretim yapan tek firmasıyız." dedi.

Tepe, yeni nesil teknolojilerle hayvancılıkta ve bir çiftlikteki gübre yönetiminde verimlilik ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

Mat Filtrasyon: Su ürünleri için yüksek teknoloji filtreler

Mat Filtrasyon Teknolojileri Ozon Üretim Müdürü Korat Eriş, akvaryum ve balık çiftliklerine özel filtre çözümleri sunduklarını aktardı. Eriş, "Türkiye'de ve dünyadaki balık çiftliklerine yüzde 99'a varan ihracatımız mevcut, şu anda 67 ülkeye ihracat yapıyoruz, Norveç, İskandinav ülkeleri, İsveç, İsviçre, Japonya ve Kanada gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor." diye konuştu.

Eriş, müşterilerin farklı balık ve deniz ürünü türlerine göre dizayn taleplerini karşıladıklarını, kendi tasarımları olan ürünlerin imalat, kurulum ve devreye alma süreçlerini yürüttüklerini belirtti. Geliştirilen ürünlerin insan sağlığı ve balık verimi açısından katkı sağladığını vurguladı ve sektörde teknolojik yatırımların arttığını söyledi.

TEMPA Elektroteknik: Otomatik yem ve süt takipte milli çözümler

TEMPA Elektroteknik Kurucusu Alev Bahtiyar, otomatik yem dağıtım teknolojilerinden yem hazırlama tesislerine kadar tasarım ve kurulum hizmeti sunduklarını ifade etti. Bahtiyar, geliştirdikleri teknolojinin maliyet, zaman ve stok yönetiminde üreticiye önemli avantaj sağladığını aktardı.

Bahtiyar, hayvancılıkta hizmet verdikleri ölçeğe dikkat çekerek, yem makineleri ve yem hazırlama tesisleri alanında 50'den az hayvan sayısına sahip işletmelere yönelik çözümler sunduklarını belirtti. Ayrıca, "Köylülerimizin süt toplamalarıyla ilgili milli bir ürün tasarlayıp Türkiye'de şu anda 80 noktada kullanılan bir sisteme dönüştürdük" dedi.

Bu sistemde toplanan süt verileri; hangi köyden, hangi müstahsil, birlik, kooperatif veya kişiler tarafından toplandığı bilgileriyle birlikte bulut tabanlı yazılıma kaydediliyor. Bahtiyar, STK'ler, işletmeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumların bu verileri kullanarak destekleme ve denetim süreçlerini yürütebileceğini, kayıp-kaçakların azaldığını ve birliklerde şeffaflık sağlandığını vurguladı. Sistemin soğuk zincirle hijyen sağladığına da dikkat çekti.

Türkiye merkezli bu firmalar, gübre yönetimi, su ürünleri filtreleri ve hayvancılık otomasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümlerle hem iç pazarda hem de uluslararası arenada rekabetçi konumlarını güçlendiriyor.

