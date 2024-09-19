DOLAR
34,06 -0,01%
EURO
38,14 -0,49%
ALTIN
2.829,36 -0,99%
BITCOIN
2.110.029,71 -2,77%

Türkiye'nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:31
Türkiye'nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye’nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemi itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülüklerinde dikkat çekici değişimler gözlemlendi.

Yurt Dışı Varlık ve Yükümlülük Değişimleri

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçtiğimiz yılın sonuna göre yüzde 4,8 artışla 348,8 milyar dolar olarak belirlendi. Yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 8,9 artış ile 706,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler sonucunda net UYP, Temmuz ayında eksi 357,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Net UYP, geçen yılın sonunda eksi 316,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv Varlıklar ve Doğrudan Yatırımlar

Temmuz 2024 verilerine göre rezerv varlıklar kalemi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 147,8 milyar dolar seviyesine çıktı. Diğer yatırımlar kalemi de yüzde 3,9 artışla 129,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu dönem içerisinde, bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 artışla 49,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yüzde 15,3 artış göstererek 222 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Portföy Yatırımları ve Diğer Yatırımlar

Temmuz 2024 verilere göre portföy yatırımları, yüzde 29,1 artarak 123,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 33,6 artarak 39,5 milyar dolar oldu. Devlet iç borçlanma senetleri stoku ise 399,2 artarak 13,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içindeki bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,3 azalışla 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 artarak 23,2 milyar dolar düzeyine çıktı. Bankaların kredi stoku da yüzde 10,1 artarak 68,8 milyar dolar oldu.

İLGİLİ HABERLER

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!
2
Ev sahibi olmayan kalmasın! Kamu bankalarından efsane konut kredisi fırsatı
3
Döviz Piyasasında Son Durum: Dolar/TL Yükselişte
4
Türkiye'nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı
5
AB'de Otomobil Satışlarında Düşüş ve Elektrikli Araçların Payındaki Gerileme
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
7
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar