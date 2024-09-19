Türkiye'nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye’nin Temmuz 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemi itibarıyla Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülüklerinde dikkat çekici değişimler gözlemlendi.

Yurt Dışı Varlık ve Yükümlülük Değişimleri

Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, geçtiğimiz yılın sonuna göre yüzde 4,8 artışla 348,8 milyar dolar olarak belirlendi. Yurt dışı yükümlülükleri ise yüzde 8,9 artış ile 706,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişmeler sonucunda net UYP, Temmuz ayında eksi 357,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Net UYP, geçen yılın sonunda eksi 316,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Rezerv Varlıklar ve Doğrudan Yatırımlar

Temmuz 2024 verilerine göre rezerv varlıklar kalemi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 147,8 milyar dolar seviyesine çıktı. Diğer yatırımlar kalemi de yüzde 3,9 artışla 129,1 milyar dolar olarak belirlendi.

Bu dönem içerisinde, bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,9 artışla 49,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle yüzde 15,3 artış göstererek 222 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Portföy Yatırımları ve Diğer Yatırımlar

Temmuz 2024 verilere göre portföy yatırımları, yüzde 29,1 artarak 123,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 33,6 artarak 39,5 milyar dolar oldu. Devlet iç borçlanma senetleri stoku ise 399,2 artarak 13,2 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içindeki bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,3 azalışla 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 36,4 artarak 23,2 milyar dolar düzeyine çıktı. Bankaların kredi stoku da yüzde 10,1 artarak 68,8 milyar dolar oldu.