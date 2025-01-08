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Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Tehdit Ediyor

Kuraklık ve olumsuz hava şartları, ayçiçeği üretimini olumsuz etkiliyor. Trakya Birlik Başkanı Kırbiç'ten önemli açıklamalar!

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:13
Kuraklık Ayçiçeği Üretimini Tehdit Ediyor

Kuraklık ve Olumsuz Hava Şartları Ayçiçeği Üretimini Tehdit Ediyor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve olumsuz hava şartlarının ayçiçeği üretimini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti.

Önemli Gelişmeler ve Toplantı

Trakya Birlik, 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Kırbiç, ayçiçeğinin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu vurguladı.

Kırbiç, ayçiçeği üretiminin artırılması ve çiftçilerin emeğinin karşılığını alması adına birlik olarak çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Alınan tedbirler sayesinde birliğimiz iş yılını karlı bir şekilde tamamladı." ifadesini kullandı.

Üretim Sorunlarına Çözüm Arayışları

Üretimin sürdürülebilir olması için yaşanan sorunların çözümü üzerine bakanlıklar ve kuruluşlarla rapor sunduklarını belirten Kırbiç, bu çalışmaların olumlu sonuçlandığını ifade etti.

Kırbiç, "Ayçiçeğinde ülke yeterliliğini hedefleyen görüş ve önerilerimizle, gümrük vergisi uygulamasının azami oranda tutulmasını sağladık. Ayrıca 2010-2011 yılında uygulanan tarife kontenjanı projesi, çiftçilerimize sürdürülebilir ürün fiyatı oluşmasında önemli katkı sağladı," diye konuştu.

Çiftçilerin Zorluğu ve Sigorta Talebi

Yazlık bir bitki olan ayçiçeğinin sıcaklık ve kuraklıktan olumsuz etkilendiğini ifade eden Kırbiç, bu doğal afetlerin çiftçiler üzerindeki etkilerinin giderek arttığını belirtti. Çiftçilerin gelir kaybının yaşandığını vurguladı.

Kırbiç, an itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na yaptıkları başvuru ile ayçiçeği kuraklık ve verim sigortasının kapsamına alınması gerektiğini ilettiklerini, bakanlığın da bu talebe olumlu yanıt verdiğini kaydetti.

Prim Desteklerinde Artış

Ayrıca, ayçiçeği prim desteğinin ton başına 1000 liradan 2250 liraya yükseltildiğini hatırlatan Kırbiç, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Trakya Birlik 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda...

Trakya Birlik 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, toplantıda konuşma yaptı.

Trakya Birlik 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda...

Trakya Birlik 2023-2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, toplantıda konuşma yaptı.

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